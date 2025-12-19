Quatro urgências de obstetrícia e ginecologia encerradas esta sexta-feira

Quatro serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia estão hoje fechados, indica o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com as escalas consultadas pela agência Lusa às 11:30 de hoje, estão encerradas as urgências desta especialidade nos hospitais das Caldas da Rainha (distrito de Leiria), de Setúbal, do Barreiro (distrito de Setúbal) e de Portimão (distrito de Faro). .

As urgências obstétricas dos hospitais Garcia de Orta, em Almada (distrito de Setúbal), Santarém, Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa) e Leira estão a funcionar de forma condicionada, recebendo apenas casos encaminhados pelo CODU/INEM.

Também estão referenciadas as urgências pediátricas das unidades hospitalares de Santa Maria Maior, em Esposende (distrito de Braga), Vila Franca de Xira e Beatriz Ângelo, em Loures. .

Segundo as escalas publicadas, hoje estão abertos 114 serviços de urgência em todo o país, além de 31 unidades que funcionam no âmbito do projeto-piloto que obriga as utentes a contactar previamente a Linha SNS 24.

Os constrangimentos devem-se sobretudo à falta de médicos especialistas para assegurar as escalas. As autoridades de saúde recomendam que, antes de se deslocar a uma urgência, a população contacte a Linha SNS 24 (808 24 24 24) para obter orientação adequada.