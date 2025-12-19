Quem era Cláudio Valente? A cronologia do português ligado ao tiroteio em Brown e ao homicídio de Nuno Loureiro

Promissor estudante de Física, representante de Portugal em competições internacionais e melhor aluno do curso no Instituto Superior Técnico, Cláudio Valente parecia ter um futuro académico notável pela frente. Vinte e cinco anos depois, é o principal suspeito de dois crimes violentos nos Estados Unidos: um tiroteio no campus da Brown University e o homicídio de Nuno Loureiro, físico português e professor no MIT. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. Meados da década de 1990 Durante o ensino secundário na Escola Secundária Maria Lamas, em Torres Novas, Cláudio Valente destacou-se em Física, participou em competições nacionais da disciplina e representou Portugal em provas internacionais realizadas na Austrália. 1995–2000 Frequentou o curso de Física Tecnológica no Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, onde foi colega de Nuno Loureiro. Concluiu a licenciatura em 2000 como melhor aluno do curso, terminando com média de 19 valores. 18 de fevereiro de 2000 O IST rescinde o contrato de Cláudio Valente, que desempenhava funções de monitor (assistente) na instituição, com efeito a partir de 29 de fevereiro de 2000. Agosto de 2000 Valente muda-se para os Estados Unidos com um visto de estudante (F-1) para ingressar nos estudos de pós-graduação em Física na Brown University, em Providence (Rhode Island).

2000–2001 Matricula-se no programa de doutoramento em Física da Brown University. Frequentou três semestres do curso e acabou por desistir antes de obter o grau, não concluindo a pós-graduação. Abril de 2017 Consegue obter o estatuto de residente permanente legal nos EUA através do programa de diversidade de vistos (lotaria anual de green cards). Final de novembro de 2025 Cláudio Valente desloca-se para a região da Nova Inglaterra. Aluga um quarto de hotel em Boston, Massachusetts. 1 de dezembro de 2025 Aluga um automóvel Nissan Sentra de cor cinzenta em Boston e passa os dias seguintes nas proximidades da Universidade de Brown. O veículo é avistado repetidamente junto ao campus universitário em Providence. 13 de dezembro de 2025 Ocorre um tiroteio na Universidade de Brown, em Rhode Island, que causa a morte de dois estudantes e fere nove outras pessoas. O atirador consegue fugir, desencadeando uma intensa operação policial para localizar o suspeito.