Tiroteio na Universidade de Brown "não representa a comunidade portuguesa"

O secretário de estado das Comunidades lamenta, esta sexta-feira, as suspeições que recaem sob o português Claudio Neves Valente, investigado pelas autoridades norte-americanas pela autoria do tiroteio na Universidade de Brown, nos Estados Unidos e na morte do físico Português Nuno Loureiro.

À Renascença, Emídio Sousa reforça que este episódio "não representa a comunidade portuguesa", vista na sociedade norte-americana "uma comunidade que trabalha, que se integra, uma comunidade que respeita os valores locais e que contribui para o desenvolvimento do território".

"Naturalmente que a nossa comunidade é sempre afetada, até porque a nossa imagem é precisamente o oposto disto. É um episódio absolutamente inédito", sublinha.

O governo está a "fazer todo o acompanhamento" da situação "em permanência", garante o secretário de Estado,

"O resto, a investigação criminal, é algo que está a ser conduzido pelas autoridades americanas e seremos informados à medida que forem provadas novas situações", continua.

Quanto à decisão da administração Trump de terminar com os "green card" para a diversidade, que sorteavam 50 mil autorizações de residência permanente por ano, Emídio Sousa admite que "diminui as possibilidades" para portugueses que queiram emigrar para os Estados Unidos, mas aponta ao mesmo tempo que "o green card era mesmo uma lotaria", e "mantém-se o visa waiver, que é o visto até 90 dias", termina.