Secretário de estado das Comunidades

Tiroteio na Universidade de Brown "não representa a comunidade portuguesa"

19 dez, 2025 - 12:33 • Jaime Dantas

À Renascença, Emídio Sousa admite que a imagem da comunidade portuguesa fica "afetada" por um episódio que descreve como "absolutamente inédito".

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, lamenta o alegado envolvimento de um português no tiroteio na Universidade de Brown, nos EUA. Cláudio Neves Valente está, igualmente, a ser investigado pela morte do físico português Nuno Loureiro.

À Renascença, Emídio Sousa reforça que este episódio "não representa a comunidade portuguesa", vista na sociedade norte-americana como "uma comunidade que trabalha, que se integra, que respeita os valores locais e que contribui para o desenvolvimento do território".

"Naturalmente que a nossa comunidade é sempre afetada, até porque a nossa imagem é precisamente o oposto disto. É um episódio absolutamente inédito", sublinha.

Emídio Sousa assegura que p Governo está a "fazer todo o acompanhamento" da situação "em permanência" e que "a investigação criminal" está a ser conduzida "pelas autoridades norte-americanas". "Seremos informados à medida que forem provadas novas situações", diz.

Quanto à decisão da administração Trump de terminar com os "green card" para a diversidade, que sorteavam 50 mil autorizações de residência permanente por ano, Emídio Sousa admite que "diminui as possibilidades" para portugueses que queiram emigrar para os Estados Unidos, mas recorda, ao mesmo tempo, que "o green card era mesmo uma lotaria". "Mantém-se o visa waiver, que é o visto até 90 dias", relembra.

