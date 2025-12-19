Ouvir
Um morto e 84 detenções no arranque da Operação Festas em Segurança da PSP

19 dez, 2025 - 10:13 • Olímpia Mairos

Uma pessoa morreu e 60 ficaram feridas em 197 acidentes registados nas últimas 24 horas, no primeiro dia da Operação “Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança 2025-2026”, da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, a PSP indica que, no mesmo período, efetuou 84 detenções em todo o território nacional. A maioria está relacionada com crimes rodoviários: 27 detenções, das quais 15 por condução sob o efeito do álcool e 12 por falta de habilitação legal para conduzir. Foram ainda detidas quatro pessoas por crimes contra a propriedade, nomeadamente furtos e roubos, e nove suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 809 doses individuais de droga.

Durante a operação, a PSP apreendeu também duas armas de fogo, quatro armas brancas e uma outra arma, quer como medida cautelar, quer na sequência de uma detenção por posse de arma proibida.

No âmbito da fiscalização rodoviária, foram fiscalizados 1.709 condutores e controladas 16.532 viaturas por radar, o que resultou na deteção de 611 infrações à legislação rodoviária.

Entre as contraordenações registadas destacam-se 164 por excesso de velocidade, 63 por falta de inspeção periódica obrigatória, 22 por ausência de seguro de responsabilidade civil, 11 por uso indevido do telemóvel durante a condução, oito por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção para crianças e duas por condução sob influência do álcool.

Nesta época festiva, a PSP reforça que a operação assenta em três eixos fundamentais — prevenção, sensibilização e fiscalização — com o objetivo de reduzir a sinistralidade rodoviária.

A Polícia apela aos condutores para que adotem uma condução segura, adequada às condições meteorológicas e ao estado do piso, evitando comportamentos de risco como o excesso de velocidade, a condução sob o efeito do álcool e o uso do telemóvel ao volante.

A PSP pede ainda especial moderação da velocidade em zonas de grande concentração de pessoas, como áreas comerciais, e na aproximação de passadeiras. Para quem vai realizar viagens longas nesta quadra festiva, a Polícia aconselha o planeamento prévio dos percursos e a realização de pausas regulares, de forma a garantir uma condução mais segura.

