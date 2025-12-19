Um terço dos portugueses sente nostalgia colonial. “Os impérios deixam uma grande marca”

“ Este dado é particularmente relevante ” e até “ algo inovador ”, uma vez que “ contraria as velhas teorias luso‑tropicalistas sobre o tema”, sublinha o politólogo, lembrando que esta consciência crítica surge mesmo em países onde o passado colonial terminou há muitas décadas.

No entanto, o estudo também revela uma dimensão crítica. Mais de 40% dos portugueses inquiridos reconhecem que o império português foi racista.

A explicação para esse facto, prossegue Costa Pinto, remete para a memória histórica: “ os impérios deixam uma grande marca histórica, identitária e social”.

“ Não me surpreende muito e isso é uma marca de outros impérios coloniais , como o império britânico, como o império holandês ou francês, onde os números são relativamente semelhantes”, diz à Renascença o politólogo António Costa Pinto, responsável pela coordenação científica deste estudo, que mostra que a nostalgia imperial permanece presente em alguns setores da sociedade portuguesa.

Um em cada três portugueses gostaria que Portugal ainda fosse um império colonial, segundo uma sondagem realizada pelo Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) sobre o legado do colonialismo português em África.

“Não me surpreende que exista nostalgia histórica dos impérios em quase todas as antigas potências imperiais e coloniais europeias. Mesmo em experiências que já terminaram há muito, como é o caso da holandesa, que terminou há mais de 80 anos.”

A sondagem do IPRI mostra, ainda, diferenças significativas na forma como diferentes gerações conhecem e interpretam o passado colonial.

Sem se comprometer com uma explicação definitiva, Costa Pinto admite que a nostalgia do império sentida por um terço dos portugueses se deve às memórias familiares, às experiências diretas e aos relatos de proximidade das gerações mais velhas com esse período da História.

“Perguntando à sociedade portuguesa como é que ela conhece a realidade do império passado colonial português, enquanto os mais velhos falam de memórias familiares e de presença, os mais novos falam sobretudo de comunicação social e de livros”, clarifica o politólogo, sublinhando que essa distância temporal tem influência na forma como cada geração avalia o passado.

Por isso, conclui, que existe um padrão os que manifestam aprovação pelo passado colonial: “a tendência é essa, são segmentos que provavelmente foram veteranos da Guerra Colonial e que se situam com intenções de voto mais à direita e são mais velhos aqueles que justamente ainda têm aquilo que se pode chamar alguma nostalgia pelo Império”.