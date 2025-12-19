"Várias pessoas" em desordem com disparos no Mercado de Benfica

"Várias pessoas" envolveram-se esta sexta-feira numa situação de desordem com disparos de armas de fogo no Mercado de Benfica, em Lisboa, disse à agência Lusa o porta-voz da PSP, referindo que os suspeitos fugiram do local antes da chegada da polícia.

Sérgio Soares disse que, até ao momento, não há informação de feridos, adiantando que o alerta para a situação de "desordem envolvendo armas de fogo" foi recebido pelas 14h45, tendo a Polícia de Segurança Pública (PSP) se deslocado imediatamente para o local, mas à sua chegada "não foi possível intercetar quaisquer suspeitos".

A PSP identificou testemunhas do tiroteio no Mercado de Benfica, confirmando que houve disparos, mas sem saber quantos.

Ainda de acordo com o porta-voz da PSP, foram encontrados invólucros de munições no exterior do Mercado de Benfica e foi dado conhecimento da situação à Polícia Judiciária (PJ).

Sobre os suspeitos do tiroteio, a PSP tem indicação de "várias pessoas", sem precisar quantas, uma vez que a investigação ainda está "em desenvolvimento", no sentido de localizar os envolvidos, que abandonaram o local de carro.