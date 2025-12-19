Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lisboa

"Várias pessoas" em desordem com disparos no Mercado de Benfica

19 dez, 2025 - 18:35 • Lusa

Suspeitos estão em fuga. Até ao momento, não há informação de feridos.

A+ / A-

"Várias pessoas" envolveram-se esta sexta-feira numa situação de desordem com disparos de armas de fogo no Mercado de Benfica, em Lisboa, disse à agência Lusa o porta-voz da PSP, referindo que os suspeitos fugiram do local antes da chegada da polícia.

Sérgio Soares disse que, até ao momento, não há informação de feridos, adiantando que o alerta para a situação de "desordem envolvendo armas de fogo" foi recebido pelas 14h45, tendo a Polícia de Segurança Pública (PSP) se deslocado imediatamente para o local, mas à sua chegada "não foi possível intercetar quaisquer suspeitos".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A PSP identificou testemunhas do tiroteio no Mercado de Benfica, confirmando que houve disparos, mas sem saber quantos.

Ainda de acordo com o porta-voz da PSP, foram encontrados invólucros de munições no exterior do Mercado de Benfica e foi dado conhecimento da situação à Polícia Judiciária (PJ).

Sobre os suspeitos do tiroteio, a PSP tem indicação de "várias pessoas", sem precisar quantas, uma vez que a investigação ainda está "em desenvolvimento", no sentido de localizar os envolvidos, que abandonaram o local de carro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?