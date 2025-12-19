Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 20 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Meteorologia

Vários distritos em aviso laranja por causa da neve

19 dez, 2025 - 23:31 • Isabel Pacheco, com redação

Depois de uma subida de temperatura na segunda-feira e terça-feira, a temperatura deverá voltar a descer na véspera de Natal, mas as previsões ainda são incertas.

A+ / A-

O fim-de-semana pode vir a ter neve em algumas zonas do Norte e Centro do país. O Instituto do Mar do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso laranja para seis distritos.

Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Castelo Branco e Viseu estão abrangidos pelo aviso laranja para sábado e domingo, explica o meteorologista Bruno Café, em declarações à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O IPMA prevê queda de neve acima de 1.400 metros de altitude. A neve pode chegar aos 25 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Depois de uma subida de temperatura na segunda-feira e terça-feira, a temperatura deverá voltar a descer na véspera de Natal, mas as previsões ainda são incertas, refere Bruno Café, do IPMA.

Na quarta-feira e quinta-feira, dia 24 e 25 de dezembro, as temperaturas máximas vão oscilar entre os 10 e 15 graus, “com temperaturas mais baixas no interior Norte e Centro”.

As temperaturas mínimas variam entre os 0 e os 7 graus, mas podem ser negativas em locais mais elevados do Norte e Centro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 20 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?