Vários distritos em aviso laranja por causa da neve

O fim-de-semana pode vir a ter neve em algumas zonas do Norte e Centro do país. O Instituto do Mar do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso laranja para seis distritos.



Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Castelo Branco e Viseu estão abrangidos pelo aviso laranja para sábado e domingo, explica o meteorologista Bruno Café, em declarações à Renascença.

O IPMA prevê queda de neve acima de 1.400 metros de altitude. A neve pode chegar aos 25 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Depois de uma subida de temperatura na segunda-feira e terça-feira, a temperatura deverá voltar a descer na véspera de Natal, mas as previsões ainda são incertas, refere Bruno Café, do IPMA.

Na quarta-feira e quinta-feira, dia 24 e 25 de dezembro, as temperaturas máximas vão oscilar entre os 10 e 15 graus, “com temperaturas mais baixas no interior Norte e Centro”.

As temperaturas mínimas variam entre os 0 e os 7 graus, mas podem ser negativas em locais mais elevados do Norte e Centro.