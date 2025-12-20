Acrobacias nas margens do rio Douro voltam no verão com a Air Invictus

As piruetas e acrobacias das edições Red Bull Air Race tiveram a sua última edição no rio Douro em 2017, mas estes circuitos estão de volta às margens do Porto e Vila Nova de Gaia com a sucessora Air Invictus, avançou o "Jornal de Notícias".

Uma das etapas mais icónicas desta competição mundial está marcada entre o dia 19 e 21 de junho de 2026, na cidade do Porto.

A nova edição anunciou 15 eventos de corrida e acrobacias, e já revelou que oito pilotos internacionais de edições anteriores vão regressar à pista do Norte.

Próxima corrida também vai contar com uma extensão do trajeto para Matosinhos e Maia, no distrito do Porto.

Os autarcas dos dois municípios, Luís Filipe Menezes e Pedro Duarte, estão especialmente entusiasmados com este regresso, esperando efeitos positivos na economia local.



A iniciativa conta com a parceria oficial das Forças Armadas e podem esperar-se truques com diversas aeronaves como o KC 390, C 295, F 16 e os Super Tucanos por entre as margens do rio Douro.