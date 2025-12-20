Detido cidadão procurado por Marrocos por auxílio à imigração ilegal

Um cidadão estrangeiro, procurado pelas autoridades de Marrocos por auxílio à imigração ilegal, foi detido na zona de Lisboa pela Unidade de Informação Criminal da Polícia Judiciária, que não adianta a data da ação.

Segundo um comunicado divulgado este sábado, o indivíduo de 45 anos, alvo de mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias de Marrocos, é suspeito de pertencer a uma rede criminosa que se dedicava ao crime de auxílio à imigração ilegal.

A PJ indica que os factos ocorreram em maio de 2022 e que o detido "fazia parte de uma rede que, a troco de elevadas quantias monetárias, facilitava e introduzia pessoas ilegais em Espanha".

Segundo a polícia, "a rede recorria a veículos pesados de transporte de mercadorias, para transportar os imigrantes clandestinos e desta forma permitir a sua entrada no espaço europeu".

O detido, que incorre numa pena de 20 anos de prisão, já foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, que determinou prisão preventiva enquanto decorrer o processo de extradição.