Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Detido cidadão procurado por Marrocos por auxílio à imigração ilegal

20 dez, 2025 - 10:26 • Lusa

Após mandado de detenção internacional de Marrocos, o suspeito, de 45 anos, foi detido na zona de Lisboa. "A troco de elevadas quantias monetárias, facilitava e introduzia pessoas ilegais em Espanha."

A+ / A-

Um cidadão estrangeiro, procurado pelas autoridades de Marrocos por auxílio à imigração ilegal, foi detido na zona de Lisboa pela Unidade de Informação Criminal da Polícia Judiciária, que não adianta a data da ação.

Segundo um comunicado divulgado este sábado, o indivíduo de 45 anos, alvo de mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias de Marrocos, é suspeito de pertencer a uma rede criminosa que se dedicava ao crime de auxílio à imigração ilegal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A PJ indica que os factos ocorreram em maio de 2022 e que o detido "fazia parte de uma rede que, a troco de elevadas quantias monetárias, facilitava e introduzia pessoas ilegais em Espanha".

Segundo a polícia, "a rede recorria a veículos pesados de transporte de mercadorias, para transportar os imigrantes clandestinos e desta forma permitir a sua entrada no espaço europeu".

O detido, que incorre numa pena de 20 anos de prisão, já foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, que determinou prisão preventiva enquanto decorrer o processo de extradição.

Desinformação em 2025 centrou-se na imigração e visou sobretudo muçulmanos

Desinformação em 2025 centrou-se na imigração e visou sobretudo muçulmanos

Gustavo Cardoso menciona a "ideia de substituição (...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?