Incêndio provoca perda total de instalações de salsicharia no concelho de Portel

Um incêndio industrial provocou, este sábado, a perda total do edifício e maquinarias de uma salsicharia em Monte do Trigo, no concelho de Portel, distrito de Évora, adiantou à agência Lusa uma fonte da Proteção Civil.

O fogo ficou circunscrito às instalações da salsicharia e "não colocou em perigo as habitações na área envolvente", acrescentou a presidente da Câmara Municipal de Portel, Maria Luísa Farinha.

"Neste momento, ainda não conseguimos avançar uma estimativa de prejuízos, mas a salsicharia está totalmente destruída", confirmou a autarca à agência Lusa.

Trata-se de um "empresa familiar", que emprega "cerca de meia-dúzia de pessoas", acrescentou a presidente da Câmara, antecipando que "vão ficar sem condições para trabalhar".

O alerta foi dado às 15h19, precisou o Comando Sub-Regional do Alto Alentejo da Proteção Civil, e a ocorrência mobilizou 12 viaturas e 27 operacionais.

As causas do incêndio ainda são "desconhecidas", acrescentou uma fonte da GNR, mas "a investigação ficará a cargo da Polícia Judiciária".