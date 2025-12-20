Mais de 130 detidos nas estradas em 48 horas nas operações de Natal da GNR e PSP

A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) detiveram mais de 130 pessoas nas últimas 48 horas no âmbito de crimes rodoviários, durante operações de fiscalização em curso no período das festas.

Entre as 00h00 do dia 18 e as 23h59 do dia 19 de dezembro, no âmbito da Operação "Natal e Ano Novo 2025/2026", a GNR fiscalizou 14.977 condutores, dos quais 68 conduziam com excesso de álcool e, destes, 51 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, adianta um comunicado.

A GNR deteve ainda 24 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Segundo a nota de imprensa, foram também observadas 3.049 contraordenações rodoviárias, das quais 479 por excesso de velocidade, 17 excessos de álcool, 64 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 98 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 356 por falta de inspeção periódica obrigatória e 117 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Durante este período, a GNR registou 433 acidentes na sua área de responsabilidade, dos quais resultaram uma vítima mortal, em Torres Vedras, sete feridos graves e 108 feridos leves.

Quanto à sinistralidade rodoviária, na área de responsabilidade da PSP, verificaram-se 404 acidentes, dos quais resultaram uma vítima mortal (Abrantes), sete feridos graves e 113 feridos ligeiros.

A PSP deteve também sete pessoas por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 17 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 42.149 doses individuais, informou a Polícia de Segurança Pública em comunicado.

A PSP apreendeu também três armas de fogo, oito armas brancas, 24 munições, duas outras armas e 6.676 artigos de pirotecnia.

Tanto a GNR como a PSP iniciaram na quinta-feira as operações de Natal e Ano Novo, com um reforço do policiamento focado na fiscalização rodoviária, uso de pirotecnia e prevenção da criminalidade junto das zonas comerciais e residenciais.

As duas operações, que terminam a 4 de janeiro e têm duas fases: Natal, entre 18 e 26 de dezembro, e Ano Novo, entre 27 de dezembro e 4 de janeiro.