Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Criminalidade

PJ detém duas pessoas por aquisição falsa de medicamentos para fabrico de droga

20 dez, 2025 - 11:19 • Lusa

Com antecedentes por rimes de tráfico de estupefacientes, uma mulher de 19 anos e um homem de 27 anos foram detidos em Aveiro por "fazer uso de receitas falsas" para fabricar drogas recreativas conhecidas, como "Purple Drank" ou "Lean".

A+ / A-

A Polícia Judiciária de Aveiro deteve um homem e uma mulher, por suspeita de aquisição de um medicamento, através de receitas falsas, para ser utilizado no fabrico de droga.

Em comunicado divulgado este sábado, a PJ informa que os suspeitos "deslocavam-se propositadamente ao território nacional" para comprar medicamentos com a substância codeína, "fazendo uso de receitas falsas".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Em causa está a obtenção de elevadas quantidades de medicamentos que servem para fabricar drogas recreativas conhecidas como 'Purple Drank' ou 'Lean', que seriam transportadas e comercializadas em países terceiros", refere a PJ.

Além dos detidos, em flagrante delito, foram apreendidas diversas receitas em suportes eletrónicos suscetíveis de serem utilizadas muitas vezes.

Os detidos, uma mulher de 19 anos e um homem de 27 anos, este com antecedentes por crimes de tráfico de estupefacientes, serão agora presentes às autoridades judiciais na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório, tendo em vista a aplicação de medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?