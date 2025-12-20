Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 20 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Quatro urgências obstétricas fechadas no sábado e cinco no domingo

20 dez, 2025 - 10:44 • Catarina Magalhães

Autoridades de saúde recomendam que os utentes contactem a Linha SNS 24 (808 24 24 24) para obter orientação adequada, em vez de se deslocarem diretamente a um serviço de urgência.

A+ / A-

Quatro serviços de urgência obstetrícia e ginecologia vão estar fechados no sábado, enquanto no domingo estarão encerradas cinco urgências obstétricas, segundo o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A maioria dos serviços de urgência obstétrica encerrados concentram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No sábado vão estar encerradas as urgências desta especialidade nos hospitais de Vila Franca de Xira, Caldas da Rainha, Setúbal e Portimão, de acordo com as escalas consultadas pela Renascença às 11h00 deste sábado.

A situação agrava neste domingo, com o encerramento dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia também do hospital do Barreiro do Arco Ribeirinho.

Por outro lado, apenas no sábado o hospital de Braga vai funcionar de forma condicionada, recebendo apenas casos encaminhados pelo CODU/INEM e pela linha SNS 24.

Segundo as escalas publicadas, neste sábado estão abertas 114 urgências, sendo 31 destas unidades com o novo projeto piloto.

Os constrangimentos devem-se sobretudo à falta de médicos especialistas para assegurar as escalas.

As autoridades de saúde recomendam que, antes de se deslocar a uma urgência, a população contacte a Linha SNS 24 (808 24 24 24) para obter orientação adequada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 20 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?