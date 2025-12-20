Quatro urgências obstétricas fechadas no sábado e cinco no domingo

Quatro serviços de urgência obstetrícia e ginecologia vão estar fechados no sábado, enquanto no domingo estarão encerradas cinco urgências obstétricas, segundo o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



A maioria dos serviços de urgência obstétrica encerrados concentram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo.

No sábado vão estar encerradas as urgências desta especialidade nos hospitais de Vila Franca de Xira, Caldas da Rainha, Setúbal e Portimão, de acordo com as escalas consultadas pela Renascença às 11h00 deste sábado.



A situação agrava neste domingo, com o encerramento dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia também do hospital do Barreiro do Arco Ribeirinho.

Por outro lado, apenas no sábado o hospital de Braga vai funcionar de forma condicionada, recebendo apenas casos encaminhados pelo CODU/INEM e pela linha SNS 24.

Segundo as escalas publicadas, neste sábado estão abertas 114 urgências, sendo 31 destas unidades com o novo projeto piloto.

Os constrangimentos devem-se sobretudo à falta de médicos especialistas para assegurar as escalas.

As autoridades de saúde recomendam que, antes de se deslocar a uma urgência, a população contacte a Linha SNS 24 (808 24 24 24) para obter orientação adequada.

