Sem casa após demolição: organizações acusam Estado e autarquia de incumprimento da lei em Almada

Uma família com três filhos menores ficou sem qualquer solução habitacional adequada após a demolição da sua casa no bairro da Penajoia, em Almada. O caso está a ser denunciado pelo movimento Vida Justa e pela Associação de Moradores do Bairro Penajoia, que alertam para um padrão repetido de despejos sem realojamento no concelho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo as organizações, a habitação foi considerada estruturalmente insegura na sequência de fenómenos climáticos recentes, nomeadamente chuva intensa e deslizamentos de terras. A demolição deixou a família numa situação de risco social imediato. Ainda assim, a única resposta pública foi o alojamento provisório numa pensão durante três noites, sem qualquer solução garantida a partir daí.

“Estamos perante um despejo forçado sem realojamento, que viola frontalmente a lei e coloca crianças numa situação de extrema vulnerabilidade”, afirmam as organizações, em comunicado, sublinhando que “não se trata de um caso isolado, mas do segundo episódio recente no bairro em que famílias com menores são deixadas sem alternativa habitacional”.

As organizações recordam que a lei obriga o Estado e as autarquias a proteger as populações em risco e a assegurar alojamento temporário e acompanhamento até à resolução das situações de emergência, responsabilidades que, a nível local, recaem sobre a câmara municipal. Sublinhando também a Lei de Bases da Habitação, defendem que as respostas públicas devem ser universais e adequadas, considerando que “três noites numa pensão não cumprem as obrigações legais”.

Questionam ainda a não ativação de mecanismos como o Programa Porta de Entrada e o Fundo Nacional de Emergência Habitacional e defendem que o IHRU, a Câmara Municipal de Almada e a Proteção Civil devem garantir uma resposta imediata e articulada, assegurando que nenhuma família fica sem abrigo após o fim de soluções provisórias.

A denúncia surge num contexto de forte agravamento da crise habitacional. De acordo com uma notícia publicada hoje pelo Expresso, a população em situação de sem-abrigo aumentou 10% no último ano em Portugal. Para os movimentos, este dado confirma “falhas profundas na implementação das políticas públicas de habitação” e o impacto de um mercado de arrendamento sobreaquecido, com preços incomportáveis para a maioria das famílias.

“Sem uma oferta pública de habitação acessível e com rendas compatíveis com os rendimentos reais, situações como esta vão continuar a repetir-se”, alertam as organizações.

A Associação de Moradores do Bairro Penajoia e o movimento Vida Justa exigem agora a intervenção imediata das entidades responsáveis, a ativação efetiva dos mecanismos de emergência habitacional previstos na lei e a garantia de soluções dignas e sustentadas para as duas famílias já desalojadas no bairro.