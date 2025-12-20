SNS 24 lança campanha de prevenção do suicídio com apelo à escuta atenta

Em comunicado, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) sublinham que esta pergunta, tão comum no quotidiano, é muitas vezes feita de forma automática, sem tempo para escutar verdadeiramente quem responde. No entanto, acrescentam, uma escuta atenta e empática pode fazer a diferença e até “mudar vidas” , convidando a uma reflexão sobre a forma como comunicamos uns com os outros.

Sob o lema “Está tudo bem?” , a iniciativa de sensibilização e promoção da Linha Nacional de Prevenção do Suicídio (1411) arrancou este sábado e tem como principal objetivo reforçar a consciencialização para a saúde mental e incentivar a procura de apoio psicológico .

O SNS 24, balcão digital do Serviço Nacional de Saúde, escolheu a época natalícia para dar início a uma nova campanha de prevenção do suicídio , centrada na importância de perguntar e, sobretudo, de ouvir com atenção a resposta.

Segundo os SPMS, a sensibilização para o suicídionesta altura do ano,tendem a intensificar-se para muitas pessoas.

A campanha, realizada pelo realizador Augusto Fraga e com locução do ator Albano Jerónimo, retrata um dia na vida de um homem comum. Absorvido por uma rotina exigente e com pouco espaço para si próprio, a personagem representa as muitas pessoas que vivem o seu sofrimento em silêncio, frequentemente sem que os outros se apercebam.

A Linha 1411 funciona desde setembro e é um serviço gratuito, confidencial e disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, prestando apoio emocional e psicológico a quem dele necessita.

Apesar dos progressos alcançados na área da saúde mental em Portugal, os SPMS recordam que o estigma associado ao sofrimento psicológico continua a ser um dos principais entraves à procura de ajuda, reforçando a importância de campanhas que promovam a atenção, a empatia e o cuidado mútuo.