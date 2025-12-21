Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 21 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Justiça

Advogado Paulo Topa detido hoje no Porto em investigação por desvio de fundos

21 dez, 2025 - 15:16 • Lusa

A detenção ocorre dias depois de a SIC noticiar que o advogado e três administradores são suspeitos de desviar 10 milhões de euros.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, este domingo, no Porto o advogado Paulo Topa, confirmou à Lusa fonte da polícia, tendo a diligência ocorrido no âmbito de uma investigação por desvio de fundos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A detenção ocorre dias depois de a SIC noticiar que o advogado e três administradores de insolvência são suspeitos de desviar 10 milhões de euros de empresários em falência.

A detenção do advogado foi inicialmente noticiada pela SIC Notícias, que refere que o mandado foi emitido porque as autoridades consideraram haver risco de fuga para o Brasil.

Paulo Topa será ouvido no primeiro interrogatório judicial nas 48 horas após a detenção, o que deverá ocorrer até terça-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

Segundo fonte da PJ, o interrogatório ainda não se encontra agendado.

De acordo com a investigação da SIC, ao longo de uma década, o advogado terá participado na criação de 50 empresas de fachada, elaborando créditos falsos e aliciado pessoas vulneráveis, incluindo um sem-abrigo, para servirem como testas-de-ferro.

No site da Ordem dos Advogados, a cédula profissional de Paulo Topa surge como estando inativa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 21 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?