Justiça

Advogado Paulo Topa detido por "perigo de fuga iminente" é suspeito de corrupção

21 dez, 2025 - 15:16 • Olímpia Mairos , com Lusa

A PJ sublinha que a detenção foi determinada pela reunião de informação que apontava para um perigo de fuga iminente. A investigação incide sobre a atuação concertada do suspeito em processos de insolvência e de recuperação de empresas, no exercício das suas funções enquanto advogado.

A Polícia Judiciária deteve este domingo, no Porto, o advogado Paulo Topa, no âmbito de uma investigação por alegado desvio de fundos, confirmou à Lusa fonte policial.

A detenção acontece dias depois de a SIC Notícias ter avançado que o advogado e três administradores de insolvência são suspeitos de desviar cerca de 10 milhões de euros de empresários em situação de falência.

Paulo Topa deverá ser ouvido em primeiro interrogatório judicial no prazo máximo de 48 horas após a detenção, o que deverá acontecer até terça-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. De acordo com fonte da PJ, o interrogatório ainda não está agendado.

No site da Ordem dos Advogados , a cédula profissional do advogado surge atualmente como inativa.

Em comunicado enviado à Renascença, a Polícia Judiciária explica que deu cumprimento a um mandado de detenção emitido pelo DIAP Regional do Porto, relativo a um suspeito indiciado pela prática dos crimes de corrupção ativa, insolvência dolosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais , pelos quais já havia sido detido em duas ocasiões anteriores.

Segundo a polícia, o advogado terá desenvolvido, em conjunto com outros dois suspeitos — detidos em abril — um esquema criminoso que permitia beneficiar insolventes e possibilitar a apropriação de património, pelos próprios ou por terceiros, em prejuízo dos credores.

O esquema recorria a pessoas singulares e coletivas da confiança dos suspeitos, que se apresentavam com créditos fictícios e documentação forjada, nomeadamente contratos relacionados com bens imóveis ou alvarás de estabelecimentos comerciais. Estes créditos eram reconhecidos sem prova adequada, permitindo a apropriação imediata de bens e a aprovação de planos de recuperação.

De acordo com a PJ, estes mecanismos levavam à suspensão da ação dos credores reais e à dissipação do património existente.

O detido será agora presente à autoridade judiciária competente para eventual aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

[notícia atualizada às 17h25 de 21 de dezembro de 2025, para acrescentar comunicado da PJ]

