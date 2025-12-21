Agitação marítima coloca sete distritos sob aviso laranja. Neve no Norte e Centro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sete distritos de Portugal continental sob aviso laranja, o segundo mais elevado, devido à forte agitação marítima.

De acordo com o IPMA , os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo vão registar ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir dez metros de altura máxima. O aviso mantém-se em vigor até às 0h00 de segunda-feira.

Entretanto, o aviso laranja que vigorava para a queda de neve foi reduzido para amarelo em seis distritos. O IPMA prevê queda de neve nos distritos de Braga, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo e Vila Real.

Nos distritos de Braga, Bragança, Viana do Castelo e Vila Real, o aviso amarelo é válido entre as 21h00 deste domingo e as 12h00 de segunda-feira, com neve acima dos 800 a 1.000 metros, podendo acumular entre um e cinco centímetros acima dos mil metros.

Já em Castelo Branco e Guarda, o aviso vigora entre as 12h00 de segunda-feira e as 6h00 de terça-feira, dia 23. Nestas zonas, a neve deverá ocorrer acima dos 1.200 metros, subindo gradualmente para as zonas mais altas da Serra da Estrela, onde a acumulação poderá atingir até 10 centímetros na Torre.

O IPMA avisa para possíveis perturbações na circulação rodoviária, devido à acumulação de neve e formação de gelo, bem como danos em estruturas e árvores e dificuldades no abastecimento local.

Portugal continental está a ser afetado por uma massa de ar polar marítima, responsável pela descida das cotas de neve e por temperaturas próximas ou inferiores a zero graus no interior das regiões Norte e Centro.