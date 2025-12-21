Ouvir
Naufrágio em Caminha

Cadáver encontrado em Moledo pode ser um dos pescadores desaparecidos

21 dez, 2025 - 12:28 • Catarina Magalhães

Autoridades suspeitam que o corpo corresponda a um dos três pescadores, de nacionalidade indonésia, desaparecidos há uma semana. A GNR recebeu o alerta na manhã deste domingo.

Um cadáver de um homem deu à costa na manhã deste domingo na praia de Moledo, em Caminha. As autoridades suspeitam que o corpo corresponda a um dos três pescadores, de nacionalidade indonésia, desaparecidos há uma semana, lê-se em comunicado.

Entre a comunidade piscatória, ninguém percebeu o naufrágio da embarcação de pesca costeira "Carlos Cunha". A principal preocupação é ainda resgatar os corpos, mas as buscas estão a ser dificultadas pelas condições metereológicas.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) recebeu o alerta pelas 08h56 deste domingo e foram, de imediato, ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Caminha, dos Bombeiros Voluntários de Caminha e da Polícia Judiciária.

"Nascemos os dois aqui, temos todo o conhecimento desta zona". Em Caminha, ninguém percebe como terá ocorrido o naufrágio

Reportagem

"Nascemos os dois aqui, temos todo o conhecimento desta zona". Em Caminha, ninguém percebe como terá ocorrido o naufrágio

Continuam as buscas por três pescadores, de nacion(...)

O óbito foi confirmado no local e vai ser transportado para o Gabinete Médico-Legal de Viana do Castelo.

Note-se que duas pessoas conseguiram sobreviver ao naufrágio: um pescador natural de Caminha e um de nacionalidade indonésia.

