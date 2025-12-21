Ouvir
Despiste no IP3 provoca um ferido grave e condiciona circulação

21 dez, 2025 - 17:41 • Lusa

Fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra adiantou que o despiste provocou ferimentos graves num homem de 46 anos, no IP3, sentido Viseu-Coimbra.

Um despiste no itinerário complementar 3 (IP3), em Penacova, provocou hoje um ferido grave e condicionou a circulação automóvel, disseram à Lusa fontes da proteção civil e da Guarda Nacional Republicana.

"A circulação faz-se apenas pela via da direita. A faixa da esquerda encontra-se suprimida", acrescentou a mesma fonte.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, o alerta para o acidente foi dado pelas 14h45.

