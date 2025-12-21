Dois cadáveres encontrados em Moledo e Afife podem ser pescadores desaparecidos

21 dez, 2025 - 12:28 • Catarina Magalhães , Lara Castro com Lusa
Dois cadáveres deram à costa na manhã deste domingo nas praias de Moledo, no concelho de Caminha, e Afife, em Viana do Castelo. As autoridades suspeitam que os corpos correspondam a dois dos três pescadores, de nacionalidade indonésia, desaparecidos há uma semana.
Entre a comunidade piscatória, ninguém percebeu o naufrágio da embarcação de pesca costeira "Carlos Cunha".
A Guarda Nacional Republicana (GNR) recebeu o alerta pelas 08h56 deste domingo que tinha sido encontrado o corpo de um homem na praia de Moledo, em Caminha, que, ao que tudo indica, será de um dos três pescadores desaparecidos.
Reportagem
O óbito foi confirmado no local e transportado para o Gabinete Médico-Legal de Viana do Castelo.
Poucas horas depois, pelas 11h39, a Autoridades Marítima Nacional (AMN) recebeu o alerta de um outro corpo encontrado na Praia da Ínsua, em Viana do Castelo, que também deverá ser de um dos três pescadores desaparecidos desde domingo,
Note-se que duas pessoas conseguiram sobreviver ao naufrágio: um pescador natural de Caminha e um de nacionalidade indonésia.