Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 21 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Naufrágio em Caminha

Dois cadáveres encontrados em Moledo e Afife podem ser pescadores desaparecidos

21 dez, 2025 - 12:28 • Catarina Magalhães , Lara Castro com Lusa

Autoridades suspeitam que os corpos correspondam a dois dos três pescadores, de nacionalidade indonésia, desaparecidos há uma semana. A GNR recebeu o alerta na manhã deste domingo.

A+ / A-

Dois cadáveres deram à costa na manhã deste domingo nas praias de Moledo, no concelho de Caminha, e Afife, em Viana do Castelo. As autoridades suspeitam que os corpos correspondam a dois dos três pescadores, de nacionalidade indonésia, desaparecidos há uma semana.

Entre a comunidade piscatória, ninguém percebeu o naufrágio da embarcação de pesca costeira "Carlos Cunha".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Guarda Nacional Republicana (GNR) recebeu o alerta pelas 08h56 deste domingo que tinha sido encontrado o corpo de um homem na praia de Moledo, em Caminha, que, ao que tudo indica, será de um dos três pescadores desaparecidos.

"Nascemos os dois aqui, temos todo o conhecimento desta zona". Em Caminha, ninguém percebe como terá ocorrido o naufrágio

Reportagem

"Nascemos os dois aqui, temos todo o conhecimento desta zona". Em Caminha, ninguém percebe como terá ocorrido o naufrágio

Continuam as buscas por três pescadores, de nacion(...)

O óbito foi confirmado no local e transportado para o Gabinete Médico-Legal de Viana do Castelo.

Poucas horas depois, pelas 11h39, a Autoridades Marítima Nacional (AMN) recebeu o alerta de um outro corpo encontrado na Praia da Ínsua, em Viana do Castelo, que também deverá ser de um dos três pescadores desaparecidos desde domingo,

Uma embarcação com cinco pessoas a bordo naufragou pelas 12h20 do passado domingo numa zona rochosa da ilha de Ínsua, em Moledo, no concelho de Caminha.

Note-se que duas pessoas conseguiram sobreviver ao naufrágio: um pescador natural de Caminha e um de nacionalidade indonésia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 21 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?