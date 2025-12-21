Idoso de 96 anos morre num lar após ser agredido com ferro por outro de 92 anos

Um homem de 96 anos foi morto na noite deste sábado num lar de idosos em Garvão, Ourique, por outro utente da instituição, de 92 anos, que agrediu com um ferro outros residentes no lar, informou este domingo a GNR.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse que às 22h30 de sábado no Lar de Garvão "um homem, de 92 anos, de forma inesperada, começou a agredir utentes, com recurso a um ferro".

Em resultado das agressões, "dois homens, de 68 e 96 anos, utentes do lar, sofreram ferimentos na cabeça", tendo ainda "uma mulher, de 60 anos, ficado com ferimentos ligeiros", disse a mesma fonte, adiantando que "o ferido de 96 anos acabou por falecer, já no hospital de Beja".

As vítimas foram transportadas para o Centro de Saúde de Castro Verde e, posteriormente, encaminhadas para o hospital de Beja, enquanto o presumível agressor foi levado para o serviço de psiquiatria da mesma unidade hospitalar, precisou.

Como o caso envolve uma vítima mortal e presumíveis agressões, "foi contactada a Polícia Judiciária de Faro, que já tomou conta das investigações e já esteve no lar de idosos, para ouvir as pessoas".

Segundo o rádio local "Pax", o lar em causa "não tem licença da Segurança Social para funcionar, pelo que se encontra em situação ilegal".

Em janeiro de 2022 a então designada Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção da Associação de Solidariedade Social Futuro de Garvão (ASSFG) encerrou, existindo então a intenção de abrir um lar privado naquelas instalações.