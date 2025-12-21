Mais de 600 acidentes registados nos primeiros três dias da Operação Natal

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registaram 672 acidentes neste sábado, o terceiro dia das operações de fiscalização em curso no período de festas.

O número de feridos graves duplicou de 7 nesta sexta-feira para 15 neste sábado registados pelos militares. Já o número de feridos leves aumentou, de sexta-feira para sábado, para quase mais 60 feridos ligeiros.

No âmbito destes três dias de "Operação Natal e Ano Novo 2025/2026", a GNR já fiscalizou 23.235 condutores, dos quais 558 pessoas por excesso de velocidade.

Para além disso, 172 conduziam com excesso de álcool e, destes, 115 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, adianta no comunicado.

A GNR deteve ainda nestes três dias 48 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.