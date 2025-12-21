Municípios do interior continuam a comprar jornais para escolas e autarquias

Municípios dos distritos onde a Vasp admite deixar de distribuir jornais temem que a medida acentue as assimetrias regionais nos territórios, onde asseguram diariamente a compra de títulos nacionais e regionais para serviços autárquicos, escolas ou equipamentos culturais. A eventual interrupção da distribuição de jornais poderá "agravar assimetrias territoriais e contribuir para o isolamento informativo das populações do interior", disse o presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, um dos oito distritos onde a VASP poderá fazer ajustamentos na distribuição. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A câmara e a Biblioteca Municipal António Salvado são assinantes de jornais regionais (Reconquista, Gazeta do Interior e Jornal do Fundão) e de publicações nacionais (Correio da Manhã, Público, Expresso, Jornal de Notícias, Jornal de Letras, Jornal Tribuna Desportiva, Bola, Record, Visão, National Geographic, TV 7 Dias e Caras). No total, o município tem 21 assinaturas entre os títulos nacionais que anualmente atingem os dois mil exemplares e que, em conjunto com os regionais, somam mais de 11 mil exemplares anuais. A autarquia apela à procura de alternativas que minimizem o impacto sobre editores, pontos de venda e populações, e de soluções que salvaguardem a continuidade da distribuição, garantindo que "os cidadãos do interior não sejam privados do direito fundamental à informação e ao acesso livre e plural a uma imprensa atual e de qualidade". Igual posição é assumida pelo homólogo de Mogadouro, António Pimentel, para quem suspender a distribuição seria "mais uma machadada na coesão territorial e na dinamização do interior".

"Os jornais terão de chegar diariamente às sedes de concelho do interior", vincou o presidente do município do distrito de Bragança, que adquire jornais diários e semanários regionais para a câmara e biblioteca municipal, num investimento anual de 1.500 euros. São adquiridos os regionais Mensageiro de Bragança e Jornal Nordeste e o nacional Jornal de Notícias. Na biblioteca, além destes, são disponibilizados o Público e o Jornal de Letras e as revistas TV 7 Dias, Visão, Caras, Super Interessante, Visão Júnior e Exame Informática. Em Vila Real a câmara investe anualmente 3.490 euros em títulos para o gabinete de comunicação e para a biblioteca municipal, entre eles os nacionais Público, Jornal de Notícias, Diário de Noticias, um desportivo, o semanário Expresso e as revistas Visão e Ler (mensal), bem como os locais A Voz de Trás-os-Montes e o Notícias de Vila Real. Segundo a autarquia, só para o gabinete de comunicação são adquiridos anualmente 936 jornais, entre dois diários nacionais e os semanários locais, num custo de 864 euros. A Câmara da Guarda não especificou o investimento, mas compra para o gabinete da presidência dois diários nacionais (Público e Jornal de Notícias), o Expresso e "alguma outra publicação periódica esporádica de que a presidência necessite". O município assina três jornais locais (O Interior, A Guarda e Jornal do Fundão) para o gabinete da presidência e para os gabinetes dos três vereadores com pelouros. Assina ainda os dois títulos locais para o Teatro Municipal da Guarda (que os disponibiliza no café concerto). Para a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço compra 11 publicações, cinco dos quais regionais (O Interior, A Guarda, Jornal do Fundão, Praça Alta e Magazine Serrano). Os restantes são o Público, A Bola, Record, Jornal de Letras, Le Monde Diplomatique e Expresso. No distrito de Beja, a Câmara de Castro Verde gasta 601,25 euros mensalmente na aquisição de jornais e revistas para as bibliotecas municipal e escolar, adiantou o vice-presidente, David Marques. Na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, garante-se a leitura de quatro jornais nacionais, dois regionais e nove revistas de diversas áreas. Já na biblioteca escolar estão disponíveis dois jornais diários e uma revista semanal.