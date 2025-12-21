Ouvir
Navio Thor atracou no Corvo após semanas sem abastecimento marítimo

21 dez, 2025 - 22:48 • Olímpia Mairos , com Manuela Pires

Atracação põe fim a semanas de escassez, mas comerciantes temem perdas em frescos armazenados nos contentores.

O navio Thor já atracou no Porto da Casa, na Vila do Corvo, colocando fim a várias semanas sem abastecimento marítimo regular à ilha mais pequena do arquipélago dos Açores.

A Ilha do Corvo começava a enfrentar dificuldades no acesso a alimentos frescos e fruta, tendo mesmo sido necessário o envio de farinha por via aérea para colmatar a escassez. A situação gerou preocupação entre a população, sobretudo com a aproximação da época natalícia.

Após cerca de duas semanas de espera, o navio atracou esta manhã, mas os empresários dos quatro mini-mercados da ilha manifestam agora apreensão quanto ao estado de alguns produtos. Frutas e legumes permaneceram durante esse período em contentores frigoríficos, o que poderá comprometer a sua qualidade.

Segundo a RTP Açores, foram descarregados quatro contentores com produtos de mercearia, dois contentores com frescos e congelados e ainda quatro contentores com fardos de palha.

No cais ficaram seis contentores de lixo, que deveriam seguir para a ilha das Flores. Até ao momento, não é conhecido o destino destes resíduos nem quando sairão da ilha do Corvo.

A falta prolongada de abastecimento marítimo levou também a reações políticas. Recentemente, o PPM emitiu um comunicado acusando o comandante do navio Thor de negligência, tendo solicitado a intervenção urgente do Fundo Regional de Coesão, entidade responsável pelo fretamento da embarcação.

