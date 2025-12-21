Ouvir
PSP de Lisboa detém homem procurado na Europa por furtos e burlas informáticas

21 dez, 2025 - 11:21 • Lusa

Homem de 38 anos era alvo de um Mandado de Detenção Europeu. PSP recebeu suspeitas do local onde o suspeito iria pernoitar, intercetando-o.

A+ / A-

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve neste sábado em Lisboa um homem de 38 anos que era alvo de um Mandado de Detenção Europeu pela prática de furtos qualificados e burlas informáticas, anunciou este domingo a PSP.

"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, em conjunto com o Núcleo de Procurados e Desaparecidos do Departamento de Investigação Criminal no dia 20 de dezembro, na freguesia da Arroios, procedeu à detenção de um homem de 38 anos, por pender sobre si um Mandado de Detenção Europeu", lê-se em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A PSP adianta que na madrugada deste sábado "foi possível obter fundadas suspeitas do local onde o suspeito iria pernoitar". A PSP deslocou-se ao local e conseguiu "intercetar o indivíduo em apreço, confirmando-se que pendia sob o mesmo um Mandado de Detenção Europeu pela prática de Furtos Qualificados e Burlas Informáticas".

O detido será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa "para prosseguimento das diligências relativas ao Mandado de Detenção Europeu".

