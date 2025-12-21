Tempo instável até ao Natal com chuva, neve e descida das temperaturas

Chuva, neve e oscilações térmicas vão marcar a semana do Natal em Portugal Continental, entre os dias 22 e 26 de dezembro.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o estado do tempo será influenciado pela interação entre um anticiclone localizado na região do Arquipélago dos Açores, que a partir de dia 23 se estenderá para nordeste, e uma região depressionária sobre o Mediterrâneo ocidental.

Até terça-feira, dia 23, prevê-se a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser de neve acima dos 800 a 1000 metros de altitude. A cota de neve deverá subir gradualmente durante a tarde do dia 22, ficando restringida aos pontos mais elevados da Serra da Estrela.

O dia 24 deverá trazer uma melhoria temporária do tempo, com céu em geral pouco nublado, mas nos dias 25 e 26 regressam os aguaceiros, novamente com possibilidade de queda de neve nas terras altas.

O vento soprará do quadrante norte, por vezes forte na faixa costeira ocidental nos dias 22 e 23, assim como nas regiões montanhosas, contribuindo para uma sensação térmica mais baixa.

Em comunicado, o IPMA antecipa uma ligeira subida da temperatura até dia 23, com valores máximos entre os 14 e 17 graus no litoral e entre 5 e 12 graus no interior.

As temperaturas mínimas deverão variar entre 6 e 11 graus no litoral e entre -1 e 7 graus no Interior.

A partir de dia 24, espera-se uma descida gradual da temperatura até dia 26, com máximas entre 10 e 14 graus no litoral e entre 2 e 9 graus no interior. As mínimas deverão situar-se entre 2 e 7 graus no litoral e entre -3 e 4 graus no Interior.

Há ainda condições para a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. Segundo o IPMA, a segurança rodoviária poderá ser localmente afetada, sobretudo durante a noite e nas primeiras horas da manhã, devido à possível formação de gelo na estrada nos dias 24, 25 e 26.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas serão de noroeste com 4 a 5 metros, diminuindo para 2 a 3 metros a partir de dia 23. Na costa sul, as ondas deverão variar entre 1 e 1,5 metros, de oeste/sudoeste.