Acordo para carreiras na reinserção social é "salto qualitativo importante", diz FESAP

O secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), José Abraão, saúda, esta segunda-feira, o acordo alcançado entre governo e sindicatos para a criação de duas novas carreiras e um suplemento de risco nos estabelecimentos prisionais.

O acordo, avança o Ministério da Justiça em comunicado, prevê a criação das carreiras de Técnico Superior de Reintegração Social e Técnico de Reintegração Social e de um novo complemento de risco associado às carreiras especiais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), que contará com atualização anual.

Em sentido contrário, clarifica ainda o comunicado do executivo, é extinta a carreira de Administrador Prisional, transitando os trabalhadores para a categoria geral de Técnico Superior.

À Renascença, o responsável da FESAP diz que estas novidades representam um "salto qualitativo importante" que não se pode "desconsiderar".

"Há efetivamente uma valorização destas carreiras. Para além daquilo que são os aumentos salariais anuais, que andarão na ordem dos cerca de 300 euros até 2029 para cada trabalhador, juntam-se estas valorizações importantes para o futuro próximo", diz.



Ainda que reconheça que o consenso, alcançado após seis meses na mesa das negociações, poderia ter ido mais longe, o representante dos sindicatos da administração pública valoriza a abertura do governo para a negociação, algo que considera "trazer um ambiente em que se considera sempre oportuno corrigir injustiças e continuar a melhorar não só a qualidade dos serviços".

"Sempre que negociamos e há compromissos, desejamos sempre ir mais além e procurar corresponder a uma valoração mais significativa. De qualquer modo, a negociação é isto mesmo, a negociação é a arte do possível", remata.

Federação de Sindicados em Funções Públicas. "Alguns colegas vão sair prejudicados com as novas carreiras"

Por sua vez, o secretário-geral da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais sublinha que alguns dos profissionais vão sair prejudicados com a criação das novas carreiras anunciadas esta segunda-feira pelo governo.

À Renascença, Miguel Gonçalves clarifica que "os colegas que estão há entre 10 e 15 anos de carreira, vão todos para a base da carreira" o que traz difrenças no que toca à valorização salarial.

"Esses colegas tiveram uma progressão de 50 euros, os que agora vão para um nível acima da carreira vão ter, como os colegas da carreira geral, pelo menos 200 euros. Há aqui uma diferença significativa", aponta, prometendo levar o assunto de novo a futuras negociações.

Noutra prespectiva, Miguel Gonçalves considera que deve ser revista a idade de reforma para os trabalhadores destas carreiras, por estarem submetidas a um grande desgaste.

"É impossível estar a pedir a alguém com 66 anos para imobilizar um indivíduo com 20 anos no centro educativo, por exemplo", remata.

[Notícia atualizada às 14h04 para acrescentar posição da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais]