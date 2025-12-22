Autocarros da Carris: velocidade média atinge valor mais baixo de sempre

Os autocarros da Carris circularam, em 2025, à velocidade média de 13,66 quilómetros por hora, o valor mais baixo de sempre registado pela empresa municipal de transportes de Lisboa. O número representa uma descida em relação aos 13,71 km/h alcançados em 2024, que já constituíam o pior registo da rede. A notícia é avançada pelo “Público” esta segunda-feira.

A informação consta do Plano de Atividades e Orçamento da Carris para 2026, aprovado na quarta-feira em reunião da vereação da Câmara de Lisboa.

O desempenho da frota rodoviária contrasta com os elétricos, cuja velocidade média aumentou ligeiramente, de 7,18 km/h em 2024 para 7,44 km/h em 2025. Ainda assim, permanece abaixo dos 8,42 km/h registados em 2023.

Segundo o “Público”, a Carris reconhece a gravidade da situação e está a preparar uma reorganização da rede, cuja última revisão ocorreu há cerca de 15 anos. Além disso, foi contratada uma consultora externa para definir estratégias que permitam contrariar a tendência de lentidão.

A previsão interna da empresa aponta para uma nova quebra da velocidade média no primeiro semestre de 2026, com valores de 13,58 km/h no primeiro trimestre e 13,65 km/h no segundo. Só no segundo semestre se antecipa uma melhoria.