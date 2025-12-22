Candidato autárquico do Chega detido por suspeitas de pedofilia

Rui Pedro Moreira, o candidato do Chega à assembleia municipal da Azambuja nas eleições autárquicas de 2025, foi detido por suspeitas de pedofilia. A notícia foi avançada esta segunda-feira pela Sábado.

A Polícia Judiciária deteve Rui Pedro Moreira, de acordo com a revista, por suspeitar que este cometeu dois crimes de abuso sexual de menores e um de pornografia infantil. As vítimas serão dois rapazes de 11 e 14 anos, segundo o Expresso.

O homem de 22 anos é "formador de uma modalidade desportiva extracurricular e treina crianças dos 6 aos 16 anos", comunicou a PJ no dia 15, sem identificar o detido. Esse desporto é a equitação, em que Rui Pedro Moreira "acompanha os formandos em competições, sendo o próprio praticante da modalidade".

"Foi nestes contextos que praticou os crimes contra as duas crianças, entre abril e novembro deste ano, subsistindo a suspeita de existirem mais vítimas. Os factos chegaram ao conhecimento das autoridades através de um jovem que pratica a modalidade em causa", continuou então a PJ.

Rui Pedro Moreira, candidato em 2021 e 2025 à assembleia municipal da Azambuja pelo Chega, está em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa.