Despacho obriga hospitais a garantir altas mesmo nos dias da tolerância de ponto

Os hospitais públicos devem garantir que têm profissionais suficientes para dar altas aos utentes nos três dias em que o Governo concedeu tolerância de ponto, segundo um despacho a que a Lusa teve acesso.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O despacho, enviado às Unidades Locais de Saúde, determina que compete aos dirigentes dos serviços de saúde identificar os trabalhadores indispensáveis ao funcionamento dos serviços, nomeadamente nos de internamento, para assegurar que seja possível dar alta a doentes a 24, 26 e 31 de dezembro.

Diz igualmente o documento, assinado pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que “quando o gozo da tolerância de ponto não possa coincidir com os dias 24, 26 e/ou 31 de dezembro, os dirigentes máximos dos serviços devem conceder a dispensa equivalente em dia ou dias a fixar oportunamente”.

O despacho define as orientações sobre a aplicação da tolerância de ponto aos trabalhadores, órgãos, serviços e demais entidades sob tutela do Ministério da Saúde, incluindo o setor público empresarial.

É ainda sublinhado que se deve garantir a continuidade e qualidade de determinados serviços essenciais que, por razões de interesse público, devem manter-se em funcionamento.