Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 22 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Açores

Detido homem de 77 anos suspeito de abusar de menina de 4 anos

22 dez, 2025 - 12:55 • Lusa

Um homem de 77 anos foi detido em São Miguel, nos Açores, por estar "fortemente indiciado do crime de abuso sexual de uma menina de 4 anos", alegadamente vizinha do suspeito.

A+ / A-

Um homem de 77 anos foi detido em São Miguel, nos Açores, por estar "fortemente indiciado do crime de abuso sexual de uma menina de 4 anos", alegadamente vizinha do suspeito, anunciou esta segunda-feira a PJ.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária (PJ), "os factos ocorreram em contexto de relação de vizinhança, circunstância que permitiu ao suspeito abordar a vítima", através da oferta de "doces e convencendo-a a entrar na sua residência, onde terão sido praticados os atos sexuais de relevo", na ilha de São Miguel.

A PJ adianta, em comunicado, que "a investigação teve início na sequência de denúncia apresentada pela mãe da menor".

O homem está "fortemente indiciado pela prática do crime de abuso sexual de criança, que vitimou uma menina com 4 anos".

Ao detido, "com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos e de aproximação à vítima, bem como de residir na mesma localidade", adianta a PJ.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 22 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?