Detido homem de 77 anos suspeito de abusar de menina de 4 anos

Um homem de 77 anos foi detido em São Miguel, nos Açores, por estar "fortemente indiciado do crime de abuso sexual de uma menina de 4 anos", alegadamente vizinha do suspeito, anunciou esta segunda-feira a PJ.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária (PJ), "os factos ocorreram em contexto de relação de vizinhança, circunstância que permitiu ao suspeito abordar a vítima", através da oferta de "doces e convencendo-a a entrar na sua residência, onde terão sido praticados os atos sexuais de relevo", na ilha de São Miguel.

A PJ adianta, em comunicado, que "a investigação teve início na sequência de denúncia apresentada pela mãe da menor".

O homem está "fortemente indiciado pela prática do crime de abuso sexual de criança, que vitimou uma menina com 4 anos".

Ao detido, "com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos e de aproximação à vítima, bem como de residir na mesma localidade", adianta a PJ.