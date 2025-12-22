Detido suspeito de homicídio de adolescente no Barreiro

Um homem de 25 anos, indicado pela prática dos crimes de homicídio e detenção de arma proibida, do qual foi vítima um adolescente de 16 anos, na cidade do Barreiro, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a PJ, a investigação iniciou-se após ter sido informada do aparecimento de um cadáver na via pública da cidade do Barreiro, no distrito de Setúbal, no dia 13 de outubro.

No decurso das diligências realizadas, pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da PJ, as autoridades apuraram que "o suspeito e a vítima faziam parte de dois grupos distintos que utilizavam o mesmo espaço físico" para o consumo de droga.

O crime, adianta a PJ, ocorreu no âmbito de um conflito entre os dois grupos, na sequência do qual vieram a ser efetuados disparos com arma de fogo que causaram a morte da vítima.

O detido, que será presente a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação, já tem antecedentes policiais, pelo crime de tráfico de estupefacientes, segundo a PJ.