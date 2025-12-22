"É um caso estranho". Idoso mata utente e fere gravemente outros dois em lar de Ourique

O presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos (ALI), João Ferreira de Almeida, considera "estranho" o caso da discussão entre utentes num lar de idosos em Garvão, concelho de Ourique, que resultou na morte de um dos utentes, de 96 anos.

Segundo o Correio da Manhã, outras duas pessoas, de 60 e 68 anos, ficaram com ferimentos graves na cabeça, depois de terem sido agredidas por um idoso de 92 anos, também utente da instituição.

João Ferreira de Almeida admite que casos como este "não deviam acontecer", mas sublinha que não é possível acompanhar em permanência os utentes.

"Os idosos não podem estar permanentemente com uma funcionária em cima deles, a ver o que é que se passa. Isso implica conceder-lhes até alguma liberdade, como é normal e como é desejável", argumenta.

O incidente terá acontecido pelas 22h30 de sexta-feira. O idoso terá recorrido a uma barra de ferro, que terá arrancado de uma das casas de banho do edifício, para agredir os outros residentes.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) foi acionada logo após o ataque, tendo acompanhado o idoso, que sofre de problemas psiquiátricos, para a o serviço de Psiquiatria do Hospital de Beja.

A vítima mais grave chegou a ser assistida no local e depois levada para o Hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os restantes atingidos, dios feridos graves foram inicialmente levados para o Centro de Saúde de Castro Verde e, mais tarde, encaminhados também foram levados para Beja.

De acordo com o CM, o Lar de Garvão terá sido encerrado em 2023, tendo sido entretanto reaberto, sem licença da Segurança Social. O jornal dá ainda nota de que os 30 utentes deverão ser deslocados para outras instituições nos próximos dias.