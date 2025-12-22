Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Habitação

Família sem casa no bairro de Penajoia ganha tempo na pensão, sob ameaça de retirada das crianças

22 dez, 2025 - 17:58 • Lusa

Terminava esta segunda-feira o prazo inicialmente dado à família, composta por um casal e três filhos, para encontrar uma casa depois aquela onde habitava ter sido demolida, por se encontrar insegura. Família diz que "não tem uma alternativa, nem para onde ir".

A+ / A-

A família cuja casa no bairro de Penajoia, em Almada, foi demolida na sexta-feira conseguiu prolongar a estadia numa pensão, mas sob "ameaça de retirada de crianças" caso não encontre alternativa habitacional, segundo o movimento Vida Justa.

Terminava esta segunda-feira o prazo inicialmente dado à família, composta por um casal e três filhos, para encontrar uma casa, depois aquela onde habitava ter sido demolida, por se encontrar insegura.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Lua Semedo, elemento do Vida Justa que está em contacto com a família, disse que esta foi à autarquia dizer que "não tem uma alternativa, nem para onde ir" e conseguiu uma extensão do prazo de estadia na pensão que lhe foi atribuída pelos serviços sociais até 5 de janeiro de 2026.

Porém, acrescentou a técnica de intervenção social, essa extensão foi acompanhada de "ameaça de retirada das crianças se não se organizarem".

Atribuindo o prolongamento da estadia na pensão à "pressão" exercida pelas organizações no terreno, Rita Silva, economista social que também integra o Vida Justa, reconhece que é um passo "importante", mas assinala que "o acompanhamento da proteção civil e da câmara deve continuar até haver encaminhamento concreto para uma solução que a família consiga suportar".

"Enquanto essa alternativa não existir, o Estado não deve lavar as suas mãos", instou, adiantando que o Vida Justa já enviou cartas ao Ministério das Infraestruturas e Habitação e à Câmara Municipal de Almada, continuando "a aguardar resposta".

Sem casa após demolição: organizações acusam Estado e autarquia de incumprimento da lei em Almada

Sem casa após demolição: organizações acusam Estado e autarquia de incumprimento da lei em Almada

A Associação de Moradores do Bairro Penajoia e o m(...)

Segundo relato da família a Lua Semedo, a Santa Casa da Misericórdia de Almada – entidade com a qual a autarquia tem um protocolo no âmbito da transferência de competências na área social – forneceu-lhe "uma lista de casas para contactarem, para ver se conseguem alugar alguma".

Questionada pela Lusa, fonte da Câmara Municipal de Almada confirmou que a família "está alojada numa pensão enquanto procuram uma solução mais duradoura" e que "o processo está a cargo da Santa Casa de Misericórdia".

O caso de demolição e despejo ocorrido na sexta-feira foi denunciado pelo Vida Justa e pela Associação de Moradores do Bairro Penajoia, que comunicaram que a habitação em causa foi demolida depois de ter sido considerada estruturalmente insegura, na sequência de chuva intensa e deslizamento de terras.

Tendo em conta que a família ficou em risco social imediato, a situação exige, por lei, uma resposta urgente do Estado e da autarquia, reclamam movimento e associação.

Segundo as organizações, este é o segundo caso recente no bairro em que "famílias com crianças são despejadas sem realojamento", o que revela "um padrão preocupante de falha na resposta pública".

À Lusa, Lua Semedo lembrou o outro caso, de uma outra família também residente no bairro de Penajoia, cuja casa foi demolida em 23 de janeiro e "até à data, a câmara empurrou para o IHRU [Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana] e o IHRU para a câmara".

Entretanto, essa família, com "dois adultos que trabalham e duas crianças na escola, que não reprovaram por sorte", continua "a dormir no chão de uma casa, de favor", relata, acrescentando: "Não têm alternativa nenhuma e ainda lhes podem retirar as crianças."

"A ameaça de retirada dos filhos, como sabemos, é ilegal, mas continua a ser usada como força de coerção e intimidação das famílias e é inaceitável", corrobora Rita Silva.

"Não podemos continuar a aceitar essa ameaça sobre famílias que não têm acesso à habitação por culpa das más políticas do Estado", sublinha a economista social.

Em 17 de dezembro, a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, disse à Lusa que o Ministério das Infraestruturas e Habitação vai agendar para janeiro uma reunião para apresentar um plano para resolver a situação do bairro de Penajoia, um aglomerado habitacional de génese ilegal, instalado em terrenos do IHRU e que tem vindo a crescer nos últimos anos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?