Fechado lar no concelho de Ourique após agressão mortal a idoso

O Lar de Garvão, uma instituição privada, "até já tinha recebido uma ordem de encerramento do Instituto da Segurança Social (ISS), em outubro de 2024, na sequência de uma ação de fiscalização", segundo o Governo.

Apenas dois deles ficaram "com os seus familiares", pode ler-se no esclarecimento enviado à Lusa.

De acordo com o Ministério do Trabalho, após as respetivas famílias terem sido contactadas, "os idosos foram encaminhados pelo Centro Distrital de Beja da Segurança Social para respostas sociais condignas".

No estabelecimento, encontravam-se 33 idosos, dos quais 23 mulheres e 10 homens, acrescentou o ministério tutelado por Maria do Rosário palma Ramalho.

No domingo, os serviços da Segurança Social procederam "ao encerramento urgente e coercivo do espaço, com a retirada de todos os utentes", indicou a mesma fonte.

Em esclarecimentos enviados hoje à agência Lusa, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social revelou que o lar de idosos nesta localidade, no distrito de Beja, estava "a funcionar ilegalmente".

A Segurança Social encerrou o lar em Garvão , no concelho de Ourique, onde ocorreram as alegadas agressões, no sábado à noite, que provocaram a morte de um idoso, de 96 anos, tendo também retirado os 33 utentes desse espaço.

O agressor, um utente de 92 anos, terá recorrido a(...)

"Perante a verificação de que o estabelecimento não tinha encerrado, em janeiro de 2025, o Instituto da Segurança Social participou ao Ministério Público o crime de desobediência", acrescentou.

Um homem de 96 anos foi morto no sábado à noite na sequência de agressões sofridas num lar de idosos em Garvão, Ourique, causadas por outro utente da instituição, de 92 anos, que agrediu com um ferro ainda outros residentes no lar, informou a GNR, no domingo.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse então à Lusa que, às 22h30 de sábado, no Lar de Garvão, "um homem, de 92 anos, de forma inesperada, começou a agredir utentes, com recurso a um ferro".

Em resultado das agressões, "dois homens, de 68 e 96 anos, utentes do lar, sofreram ferimentos na cabeça", tendo ainda "uma mulher, de 60 anos, ficado com ferimentos ligeiros", disse a mesma fonte.

As vítimas foram transportadas para o Centro de Saúde de Castro Verde e, posteriormente, encaminhadas para o hospital de Beja, onde "o ferido de 96 anos acabou por falecer".

O presumível agressor foi levado para o serviço de psiquiatria da mesma unidade hospitalar, precisou.

Segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, "o idoso agressor" tinha dado entrada no lar recentemente, na sequência de alta do hospital de Beja.

Contactada hoje pela Lusa, fonte da Polícia Judiciária, que prossegue as investigações, explicou que o presumível agressor está "internado compulsivamente no departamento de psiquiatria" do hospital, por determinação do delegado de saúde.

Fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (LSBA) revelou também hoje à Lusa que o outro residente do lar, de 68 anos, que sofreu ferimentos e foi internado no hospital de Beja "permanece em vigilância", enquanto a mulher que ficou ferida, de 60 anos, "já teve alta".