Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Heliporto da PJ em Lisboa já está disponível para receber órgãos para transplantes

22 dez, 2025 - 19:01 • Lusa

Objetivo é criar uma cooperação para o transporte aéreo de órgãos e das respetivas equipas médicas de colheita.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) já está a disponibilizar o heliporto que fica situado na sua sede, em Lisboa, ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) para transporte de órgãos.

O protocolo entre os três organismos – PJ, INEM e IPST – foi assinado esta segunda-feira e o objetivo é criar uma cooperação para o transporte aéreo de órgãos e das respetivas equipas médicas de colheita.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O heliporto em questão existe desde que o edifício da Polícia Judiciária foi construído, no ano de 2014, e conforme explicou o diretor nacional da PJ, Luís Neves, fica situado numa zona central da cidade e "tem uma série de hospitais nas suas redondezas, onde o transplante de órgãos se efetiva".

"Por isso, foram criadas as sinergias apropriadas para podermos salvar vidas, para dar maior qualidade de vida às pessoas que precisam", acrescentou o diretor nacional da PJ, que considerou ainda que "a utilização do heliporto da PJ passará a ser mais racional e sustentável, em respeito pelos princípios da boa administração e da prossecução do interesse público".

Na cerimónia que decorreu durante a tarde desta segunda-feira, além do diretor nacional da PJ, estiveram ainda a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, o presidente do INEM, Luís Mendes Cabral, e a presidente do IPST, Maria Antónia Escoval.

Uma vez que a transplantação de órgãos depende sobretudo da rapidez da resposta, "muitas vezes, essa resposta só é possível com o recurso a meios aéreos, que assegurem, em tempo útil, o transporte dos órgãos e das equipas médicas entre o hospital dador e o hospital recetor", explicou Rita Alarcão Júdice.

Já a ministra da Saúde considerou que este protocolo "representa uma visão partilhada e assente naquilo que o Estado deve ser: na capacidade de colocar os recursos do estado ao serviço de um bem maior".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?