Hospitais. 1.200 pessoas continuam internadas apesar de terem alta

Há 1.200 pessoas que continuam internadas em hospitais, depois de já terem recebido alta, segundo indica a ministra da Saúde esta segunda-feira.

Aos jornalistas, numa visita ao Hospital de Vila Franca de Xira, Ana Paula Martins refere que para lá dos 800 casos sociais que já eram conhecidos, há agora mais 400 pessoas na mesma situação.

Para a governante, trata-se de "uma situação que é impossível de manter" e carece de uma solução, sublinhando que "não é de um dia para o outro" que tal vai acontecer.

No entanto, a ministra da Saúde diz que poderão ser apresentadas soluções nos próximos dias, depois de estar em contactos há mais de um ano com a Segurança Social para resolver o problema.

Este ano, chegou-se ao maior número de sempre de pessoas internadas, apesar de terem alta clínica: Eram 2.342 pessoas nesta condição a 19 de março.

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte são as que registam maior número destes internamentos

