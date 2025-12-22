Ouvir
Hospital Santa Maria assegura funcionamento de todos os serviços na tolerância de ponto

22 dez, 2025 - 16:52 • Lusa

Maior procura de cuidados de saúde pelo aumento de infeções respiratórias e da gripe motivou a decisão do Hospital Santa Maria, em Lisboa. "Temos uma responsabilidade muito grande no Serviço Nacional de Saúde (SNS)."

Todos os serviços da ULS Santa Maria, em Lisboa, vão funcionar nesta sexta-feira, apesar da tolerância de ponto, tendo em conta a maior procura motivada pelo aumento de infeções respiratórias e da gripe, anunciou esta segunda-feira o presidente da instituição, Carlos Martins.

Um despacho do Conselho de Administração da ULS Santa Maria define o funcionamento normal de todos os serviços no dia 26 de dezembro, "designadamente quanto ao cumprimento do plano de inverno e ao regular funcionamento dos serviços de internamento, nomeadamente com vista a assegurar a concessão de altas".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Martins explicou que a decisão teve por base uma análise cuidada do despacho do Governo que concede a tolerância de ponto em 26 de dezembro e foi tomada em gestão participativa, após audição dos dirigentes.

"O entendimento é que a Unidade Local de Saúde de Santa Maria tem uma responsabilidade muito grande no Serviço Nacional de Saúde e na nossa área de responsabilidade, mas não só porque 80% dos nossos doentes são fora de área [de Lisboa]", afirmou o responsável.

A ULS considera "muito importante" que toda a rede de cuidados de proximidade, as unidades de saúde familiar, as unidades de cuidados de saúde personalizados e de cuidados na comunidade, a saúde pública, "todos os serviços, estejam disponíveis ao cidadão", salientou.

O modelo definido prevê que, nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, todos os serviços da ULS – clínicos, de gestão e de apoio – funcionem a 50%, garantindo uma resposta global.

O presidente explicou que nos dias 24 e 25 de dezembro, o funcionamento será idêntico ao de feriados, com serviços mínimos assegurados.

Já no dia 26, a instituição estará em atividade normal, apesar da redução de profissionais, por considerar que existe capacidade de resposta suficiente.

Adiantou que esta decisão "teve muito a ver com a análise de toda a casuística das últimas duas semanas" e as previsões para os próximos dias em termos de doença respiratória, fluxo de doentes do foro respiratório e também do aumento da gripe.

Segundo Carlos Martins, a ULS Santa Maria encontra-se atualmente na fase 2 do Plano de Contingência Sazonal de Inverno.

O presidente da ULS deixou ainda uma palavra de agradecimento aos profissionais, salientando o "grande sentido de responsabilidade" demonstrado por quem estará ao serviço nesses dias para assegurar a resposta assistencial.

Segundo o despacho, deverão ser asseguradas, na área hospitalar, as consultas externas, cirurgias, sessões de hospital de dia, exames complementares, colheitas de produtos e outros atos previamente agendados.

Nos cuidados de saúde primários, as equipas de todas as unidades também deverão garantir o normal funcionamento, incluindo o atendimento não programado e o atendimento complementar.

"Eventuais desmarcações, imprevistas e clinicamente justificadas, terão de ser reagendadas com brevidade, obrigatoriamente até ao final do mês de janeiro de 2026", refere o despacho.

