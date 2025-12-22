Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Educação

Maioria dos docentes candidatos ao concurso extraordinário sem formação pedagógica, diz Fenprof

22 dez, 2025 - 17:48 • Lusa

Apesar de elogiar a abertura de vagas para a vinculação de professores com vínculos precários, a Fenprof sublinha que não responde ao problema da falta de profissionais.

A+ / A-

A maioria dos quatro mil docentes candidatos ao concurso externo extraordinário não tem formação pedagógica, segundo a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), que alerta para a falta de vagas para a profissionalização em serviço.

De acordo com as listas publicadas no sábado pela Agência para a Gestão do Sistema Educativo, foram validados 4.046 candidatos às 1.800 vagas a concurso para integração nos quadros do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A abertura do concurso foi elogiada pela Fenprof, que reconhece a importância da medida para a vinculação de professores com vínculos precários, mas sublinha que não responde ao problema da falta de profissionais.

Na sequência de uma análise às listas, a federação sindical manifesta-se preocupada com alguns dados, designadamente o número de candidaturas em 2.ª prioridade, ou seja, de professores sem habilitação profissional.

Segundo a Fenprof, mais de metade dos candidatos só têm habilitação própria (ou seja, não têm formação pedagógica, adquirida através de mestrado em ensino, e são esses os docentes que se candidatam em maior número em todos os grupos de recrutamento, à exceção daqueles a que não podem concorrer (pré-escolar, 1.º ciclo e educação especial) e de educação musical.

Para História do 3.º ciclo e secundário, Português e Inglês (2.º ciclo) e Matemática e Ciências da Natureza (2.º ciclo), mais de 80% dos candidatos não têm habilitação profissional, exemplifica, em comunicado.

"Tudo indica que voltará a verificar-se um número significativo de docentes a vincular apenas com habilitação própria", antecipa a Fenprof, sublinhando a necessidade de assegurar "instrumentos pedagógicos adequados" e condições efetivas para que possam rapidamente iniciar, e concluir, a profissionalização em serviço".

A propósito da profissionalização em serviço, a Fenprof sublinha que há professores que passaram a integrar os quadros do Ministério da Educação em 2024, no âmbito do concurso extraordinário daquele ano, que continuam a aguardar vaga para iniciar a profissionalização em serviço.

"O número de vagas previsto para os cursos a iniciar em 2026 é manifestamente insuficiente face ao número de docentes vinculados e, em muitos casos, não existem vagas nos grupos de recrutamento em que lecionam", alerta a federação.

O problema já tinha sido denunciado, há cerca de um mês, pela Federação Nacional da Educação (FNE). A Lusa questionou, na altura, o MECI sobre as limitações, sem resposta.

Além do número de candidatos sem formação pedagógica, a Fenprof destaca ainda que há grupos de recrutamento, como Inglês (1.º ciclo), Português e Inglês (2.º ciclo) e Matemática (3.º ciclo e secundário) em que o número de candidatos não chega para ocupar o total de vagas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?