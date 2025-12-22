Ouvir
Novos preços para comboios da CP em 2026. Saiba o que muda

22 dez, 2025 - 11:45 • João Malheiro

Trata-se de um aumento médio​ dos preços em 2,26%. Passes devem permanecer inalterados.

A Comboios de Portugal (CP) anunciou novos preços para 2026, que entram em vigor já a 1 de janeiro.

Em nota oficial, a empresa anuncia um aumento médio dos preços em 2,26%.

É o caso, por exemplo, do Alfa Pendular que vai passar a custar quase 50 euros na classe conforto e 35,70 euros na classe turística.

Por outro lado, o Passe Ferroviário Verde e os passes Navegante e Andante vão manter os preços atuais.

Todos as tabelas com os novos preços dos comboios da CP estão disponíveis no site da empresa.

