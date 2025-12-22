Novos preços para comboios da CP em 2026. Saiba o que muda

22 dez, 2025 - 11:45 • João Malheiro
A Comboios de Portugal (CP) anunciou novos preços para 2026, que entram em vigor já a 1 de janeiro.
Em nota oficial, a empresa anuncia um aumento médio dos preços em 2,26%.
É o caso, por exemplo, do Alfa Pendular que vai passar a custar quase 50 euros na classe conforto e 35,70 euros na classe turística.
Por outro lado, o Passe Ferroviário Verde e os passes Navegante e Andante vão manter os preços atuais.
Todos as tabelas com os novos preços dos comboios da CP estão disponíveis no site da empresa.