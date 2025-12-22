Operação Natal e Ano Novo regista quatro mortos em quatro dias

A Operação Natal e Ano Novo, há quatro dias nas estradas portuguesas, já regista quatro vítimas mortais. Três das mortes foram registadas pela GNR e a quarta vítima foi registada pela PSP.

Nos quatro dias já cumpridos, a Guarda Nacional Republicana (GNR) fiscalizou 31 861 condutores. Em comunicado, a GNR avança que dos condutores fiscalizados “326 conduziam com excesso de álcool e, destes, 182 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l” e foram ainda “detidas 60 pessoas por conduzirem sem habilitação legal”.

Na informação divulgada, a GNR esclarece ainda que foram detetadas 5 073 contraordenações rodoviárias, das quais, 696 foram por excesso de velocidade e 144 por excesso de álcool.

Nestes quatro primeiros dias há ainda a registar “927 acidentes, dos quais resultaram 3 vítimas mortais, 16 feridos graves e 232 feridos leves”, pode ler-se no mesmo comunicado.

Esta operação fica nas estradas até ao dia 4 de janeiro e a GNR diz estar a fazer o possível para “garantir o decorrer das festividades e as deslocações de pessoas em segurança”.

Operação da PSP regista uma morte

Também nos últimos quatro dias a Polícia de Segurança Pública (PSP) registou na Operação Festas em Segurança, uma vítima mortal e “158 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 122 por condução em estado de embriaguez”, pode ler-se no comunicado enviado à Renascença. Nos últimos quatro dias a PSP efetuou 295 detenções.

No mesmo comunicado a PSP diz ter fiscalizado 5.503 condutores e registado “678 acidentes, dos quais resultaram 227 feridos (12 feridos graves e 215 feridos ligeiros) e uma vítima mortal”. A fiscalização detetou ainda "1.643 infrações à legislação rodoviária".

Ao longo desta época festiva a operação da PSP vai incidir “em três vetores de atuação – prevenção, sensibilização e fiscalização” e apela “a todos os condutores para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado do piso e que não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades”.