PJ detém no Porto homem procurado por homicídio no Brasil

Um homem foi detido na cidade do Porto no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pela Interpol pela morte de um outro no Brasil, em dezembro de 2024, indicou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

A detenção do cidadão estrangeiro foi levada a cabo pela PJ, através da Diretoria do Norte, no cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido pela Interpol, a pedido das autoridades judiciárias do Brasil, pela prática do crime de homicídio de um homem, na noite de 20 de dezembro de 2024.

Em comunicado, a PJ explica que "os factos ocorreram em plena via pública, na cidade brasileira de Curitiba, em frente a um estabelecimento comercial de distribuição de bebidas, onde a vítima veio a ser surpreendida pelo suspeito".

"Armado com uma arma de fogo, o suspeito disparou vários tiros na direção da vítima, causando-lhe ferimentos que levaram à sua morte. Logo após o cometimento do crime o arguido fugiu para Portugal, vindo agora a ser localizado e detido na cidade do Porto, onde o mesmo residia", adianta esta força de investigação criminal.

O detido, de 33 anos, vai ser presente ao Tribunal da Relação do Porto, para aplicação da medida de extradição para o Brasil.