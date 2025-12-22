Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 22 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PJ detém no Porto homem procurado por homicídio no Brasil

22 dez, 2025 - 11:33 • Lusa

Detido, de 33 anos, vai ser presente ao Tribunal da Relação do Porto, para ser extraditado para o Brasil.

A+ / A-

Um homem foi detido na cidade do Porto no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pela Interpol pela morte de um outro no Brasil, em dezembro de 2024, indicou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

A detenção do cidadão estrangeiro foi levada a cabo pela PJ, através da Diretoria do Norte, no cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido pela Interpol, a pedido das autoridades judiciárias do Brasil, pela prática do crime de homicídio de um homem, na noite de 20 de dezembro de 2024.

Em comunicado, a PJ explica que "os factos ocorreram em plena via pública, na cidade brasileira de Curitiba, em frente a um estabelecimento comercial de distribuição de bebidas, onde a vítima veio a ser surpreendida pelo suspeito".

"Armado com uma arma de fogo, o suspeito disparou vários tiros na direção da vítima, causando-lhe ferimentos que levaram à sua morte. Logo após o cometimento do crime o arguido fugiu para Portugal, vindo agora a ser localizado e detido na cidade do Porto, onde o mesmo residia", adianta esta força de investigação criminal.

O detido, de 33 anos, vai ser presente ao Tribunal da Relação do Porto, para aplicação da medida de extradição para o Brasil.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 22 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?