PSP detém homem suspeito de roubos violentos em Lisboa

A PSP anunciou esta segunda-feira a detenção, na quarta-feira, em Oeiras, de um homem suspeito de cinco roubos violentos, incluindo um assalto recente a uma loja de telemóveis em Campolide, Lisboa, durante o qual esfaqueou seis vezes um funcionário.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa revelou que o suspeito, com 30 anos, foi detido na Estação da CP de Barcarena, no concelho de Oeiras, em cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito emitidos por autoridade de polícia criminal e ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, depois de presente a primeiro interrogatório judicial junto do juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa.

O detido é suspeito de, no dia 11 de dezembro, ter entrado numa loja de telemóveis na Rua de Campolide, ameaçando o funcionário com uma faca para roubar o dinheiro da caixa.

Como o funcionário reagiu para tentar impedir o assalto, os dois homens "envolveram-se em agressões, tendo o suspeito desferido seis facadas no lojista, o que o levou a ser submetido a uma intervenção cirúrgica no Hospital de Santa Maria", segundo a PSP.

A polícia conseguiu juntar prova que mostra que o detido "é suspeito de vários assaltos violentos" por "toda a cidade de Lisboa e arredores", durante os quais "usava uma faca para ameaçar as vítimas", tendo concretizado a ameaça no caso da loja de Campolide.

"Num dos assaltos, o agora detido, na companhia de outro homem, assaltou um jovem na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, usando desta vez um "mata leão". Enquanto o suspeito imobilizou a vítima pelas costas, agarrando-lhe o pescoço, o outro tirou-lhe a carteira com dinheiro, documentos e cartões multibanco", tendo sido usado um cartão roubado à vítima numa cadeia de "fast food" e para comprar tabaco numa bomba de gasolina, destacou a PSP.

O detido, que tem antecedentes por este tipo de crime e já cumpriu pena de prisão por roubo, foi agora indiciado como autor de cinco roubos, sendo que quatro deles foram com ameaça de uma faca, que chegou a usar no caso deste roubo em Campolide.