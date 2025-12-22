Ouvir
Rede de tráfico de droga desmantelada em operação da GNR nos distritos de Santarém, Setúbal e Lisboa

22 dez, 2025 - 17:20 • Lusa

Foram apreendidas "850 doses de cocaína, 83 doses de canábis e 4.352 doses de haxixe" dos detidos com idades entre os 30 e os 41 anos.

Sete homens, com idades entre os 30 e os 41 anos, foram detidos por tráfico de droga nos concelhos de Benavente e Salvaterra de Magos (distrito de Santarém), Sintra (Lisboa), Setúbal e Vendas Novas (Évora), revelou esta segunda-feira a GNR.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Santarém, as detenções ocorreram nesta quarta-feira, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de dois anos e que permitiu "desmantelar uma rede criminosa dedicada ao tráfico de droga, que operava maioritariamente no concelho de Benavente".

No decurso da operação, foram cumpridos seis mandados de detenção e 30 mandados de busca, dez domiciliárias e 20 em viaturas, tendo sido apreendidas "850 doses de cocaína, 83 doses de canábis e 4.352 doses de haxixe", além de "três armas de fogo, diversas munições, 22.493 euros em numerário, seis veículos automóveis, um motociclo e material para corte, pesagem e embalamento de droga", refere a GNR.

A ação contou com o reforço de várias unidades da GNR, incluindo o Destacamento Territorial de Coruche, a Unidade de Intervenção, a Unidade de Ação Fiscal e núcleos de apoio técnico dos comandos de Lisboa e Setúbal, bem como com o apoio da PSP de Sintra e Setúbal.

Ainda de acordo com a GNR, os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Santarém, que aplicou a medida de coação de "prisão preventiva a cinco dos indivíduos e apresentações periódicas no posto policial da área de residência a dois indivíduos".

Saiba Mais
