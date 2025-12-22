UBI vai ter observatório para estudar o uso da Inteligência Artificial nos media

A Universidade da Beira Interior (UBI) anunciou esta segunda-feira que vai analisar, acompanhar e promover o uso da Inteligência Artificial (IA) nos media, através do Observatório de Inteligência Artificial no Jornalismo (Obiajor).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Este projeto, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), conta com um investimento de 230 mil euros para três anos. Com foco no panorama jornalístico ibérico (Portugal e Espanha), esta ferramenta permite também "identificar e desenvolver soluções de IA para os media locais".

Segundo a UBI, sediada na Covilhã (distrito de Castelo Branco), o Obiajor vai desenvolver-se em três linhas: "analisar o discurso dos media ibéricos sobre a IA; acompanhar a implementação de soluções de IA nas redações e a forma como os media comunicam o seu uso; e desenvolver uma ferramenta de IA que auxilie os media locais a melhorar a sua produção jornalística".

Um trabalho que se desenvolverá na linha do "Livro Branco sobre aplicação de Inteligência Artificial no Jornalismo em Portugal", sendo a criação de um observatório uma das propostas deste documento.

A equipa do Obiajor é composta por um grupo multidisciplinar de investigadores, doutorandos e consultores nacionais e internacionais. João Canavilhas, investigador da UBI e um dos promotores do projeto, recorda que "tal como aconteceu com o jornalismo online, o LabCom é o primeiro laboratório de comunicação a ter um projeto com esta dimensão financiado pela FCT".

Este observatório propõe-se apresentar "relatórios semestrais sobre a evolução do uso da IA nos media, promovendo reflexão crítica sobre o impacto da tecnologia na produção, distribuição e consumo de notícias".

O projeto visa ainda "promover o uso ético e transparente da IA no jornalismo e ajudar a combater alguns tipos de desinformação, além da publicação de um manual de boas práticas, organização de workshops para jornalistas e criação de ferramentas para apoiar os media locais, especialmente em regiões com menor cobertura noticiosa".