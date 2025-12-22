Unir vai ter sete novas linhas a partir de 5 de janeiro

Sete novas linhas da rede de autocarros Unir entram em funcionamento a 5 de janeiro, para "reforçar a mobilidade metropolitana, a rapidez das ligações intermunicipais e o acesso a polos residenciais, empresariais e universitários", foi divulgado esta segunda-feira.

Em comunicado, a Transportes Metropolitanos do Porto (TMP) refere que entrarão em funcionamento a linha 2046, uma ligação rápida, via autoestrada, entre Santa Maria da Feira (zona comercial) e a Boavista (Casa da Música), a linha 2059, entre Aveiro (Universidade) e Santa Maria da Feira (Zona comercial), e a linha 3534, ligação Vila do Conde/Maia, via Castelo, a 5023, linha rápida via Leça do Balio entre Matosinhos e Maia (fórum).

Também as linhas 8042, ligação entre Gondomar (Souto) e o Parque Nascente, via autoestrada e S. Roque, 9088, linha rápida entre o Interface de Lourosa/Fiães e o Polo Universitário (via Carvalhos), e 9511, ligação Espinho (Estação do Vouga) que passa a ter ligação direta e rápida à Boavista (Casa da Música), entram em funcionamento no início de 2026.

"Com a entrada em operação destas novas linhas, a rede Unir reforça a oferta de transporte público, promovendo deslocações mais eficientes, confortáveis e sustentáveis em toda a Área Metropolitana do Porto",acrescenta a TMP.

Na rede Unir, no lote Norte Nascente (Santo Tirso/Valongo/Paredes/Gondomar) opera a Nex Continental, no Norte Poente (Póvoa de Varzim/Vila do Conde) a Porto Mobilidade, no Norte Centro (Maia/Matosinhos/Trofa) a Vianorbus, no Sul Poente (Vila Nova de Gaia e Espinho) a Transportes Beira Douro e no Sul Nascente (Santa Maria da Feira/São João da Madeira/Arouca/Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra) a Xerbus.